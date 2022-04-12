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Giriş Tarihi: 12.4.2022 12:18 Son Güncelleme: 12.4.2022 12:37

Kumar masasında yakalandılar... 12 bin lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar masasında yakalandılar... 12 bin lira ceza kesildi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı kumar oynanan bir adrese baskın yaptı. Adreste yasa dışı kumar oynayan yedi kişiye 12 bin 733 lira ceza kesildi.

İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını belirledi.



Kumar masasında yakalandılar... 12 bin lira ceza kesildi! | Video


Adrese aynı gece saat 02.15 sıralarında yapılan baskında; yuvarlak bir masa etrafında yedi kişinin "Okey" taşları ve iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masanın üzerinde beş bin 440 lira nakit para olduğu tespit edildi. Yedi kişi gözaltına alındı. Kumar malzemeleri ve paralar da muhafaza altına alındı. Adreste yasa dışı kumar oynayan yedi kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında toplam 12 bin 733 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yeri yetkilisi E.A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.

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Kumar masasında yakalandılar... 12 bin lira ceza kesildi
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