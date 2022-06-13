Kumar oynarken böyle yakalandılar… 11 kişi gözaltına alındı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'ne bağlı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde "Ofis" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda; iş yerinde bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Bir masa etrafında oturan 10 kişinin yasa dışı kumar oynadıkları tespit edildi. Masanın üzerinde bulunan 24 bin 100 lira, 100 dolar, 100 euro ve para yerine kullanılan pullar ile iskambil kağıtlarına el konuldu. 10 kişiye yedi bin 276 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sorumlusu hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.