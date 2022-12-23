Haberler Yaşam Haberleri Kumar oynarken böyle yakalandılar! 18 bin lira ceza yediler
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:18 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:31

Kumar oynarken böyle yakalandılar! 18 bin lira ceza yediler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste yasa dışı kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. 10 kişiye 18 bin 190 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar oynarken böyle yakalandılar! 18 bin lira ceza yediler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Meclis Mahallesi'ndeki bir iş yerine yasa dışı kumar baskını yaptı. Yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen adreste 650 lira nakit para ve çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi.



İş yeri sahibi C.Ş. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplamda 18 bin 190 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatsız alkol satışından ve kapalı alanda sigara kullanımından dolayı cezai işlem uygulanan iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Kumar oynarken böyle yakalandılar! 18 bin lira ceza yediler
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