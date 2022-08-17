Haberler Yaşam Haberleri Kumar oynarken yakalandılar… 10 bin 914 lira ceza yediler
Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:06

Kumar oynarken yakalandılar… 10 bin 914 lira ceza yediler

İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Altı kişiye toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar oynarken yakalandılar… 10 bin 914 lira ceza yediler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adrese baskın düzenlendi. Adreste yasa dışı kumar oynayan ve gözaltına alınan altı kişiye toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. İş yerinde bulunan 970 lira kumar parasına ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Kumar oynarken yakalandılar… 10 bin 914 lira ceza yediler
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