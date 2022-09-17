Kumar oynarken yakalandılar… Üzerlerinden silah çıktı…

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir iş hanı içerisinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Adreste 33 kişinin 17 yuvarlak masa etrafında iskambil kağıtları, oyun pulları, oyun zarları ve poker pulları ile yasa dışı bir şekilde kumar oynadıkları belirlendi. 33 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında toplamda 60 bin 27 lira idari para cezası kesildi.

RUHSATSIZ İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 19 mermi, bir kamera kayıt cihazı, 0.60 gram uyuşturucu madde, bir LCD televizyon, oyun pulları, oyun zarları, poker çantası, iskambil kağıtları, yaz-boz kağıtları, kumar parası olduğu değerlendirilen beş bin 350 lira, 200 dolar ve 250 euro nakit para ele geçirildi. Üst aramalarında ruhsatsız silahlar bulunan üç kişiye "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan, uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişiye ise "Uyuşturucu Madde bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı. İş yeri sorumlusuna da "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen iş yeri ise Gaziosmanpaşa İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.