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Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:17 Son Güncelleme: 16.12.2021 12:35

Kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası

Uşak'ta polis ekiplerinin bir kahvehaneye yaptığı baskında kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir kahvede kumar oynandığı ihbarı geldi. İhbarı değerlendirmek için ekipler adrese baskın düzenledi.

Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kahvehanede kumar oynayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar oynarken yakalanan 3 şahsa kişi başı bin 336 TL para cezası kesildi. Toplamda 4 bin 8 lira ceza kesilen kumar operasyonunda yer temin eden iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynamaya yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası
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