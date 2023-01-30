Kumar paralarıyla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Veysel Karani Mahallesi Ulu Gazi Caddesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti.

Baskın yapılan adreste dört kişinin bir masa etrafında para karşılığında yasa dışı kumar oynadıkları belirlendi ve masada bulunan bir deste iskambil kağıdı ile 530 lira nakit paraya el konuldu. Söz konusu dört kişiye "Yasa Dışı Kumar Oynamak" suçundan idari para cezası işlemi uygulanırken, iş yerinin sahibi B.B. de gözaltına alındı ve hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.