Haberler Yaşam Haberleri Kumar paralarıyla suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 30.1.2023 09:41

Kumar paralarıyla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kıraathanede yasa dışı kumar oynayan dört kişiyi kumar paralarıyla suçüstü yakaladı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kumar paralarıyla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Veysel Karani Mahallesi Ulu Gazi Caddesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti.

Baskın yapılan adreste dört kişinin bir masa etrafında para karşılığında yasa dışı kumar oynadıkları belirlendi ve masada bulunan bir deste iskambil kağıdı ile 530 lira nakit paraya el konuldu. Söz konusu dört kişiye "Yasa Dışı Kumar Oynamak" suçundan idari para cezası işlemi uygulanırken, iş yerinin sahibi B.B. de gözaltına alındı ve hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Son dakika: Kılıçdaroğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
Dolandırıcıların son kurbanı fizik profesörü! Parayı gönderir göndermez...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumar paralarıyla suçüstü yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA