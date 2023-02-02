Haberler Yaşam Haberleri Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı
Giriş Tarihi: 2.2.2023 17:00

Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla ateş ettiği Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir hayatını kaybetti, Halil Ülkü ağır yaralandı. Jandarma kaçan saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

DHA
Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
İş adamına korkunç tuzak! Karısının yaptığını öğrenince şoka uğradı
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
‘Bay bay Kemal’ çok yakıştı...
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Babacan neyi deşifre etti?
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor
Almanya tamam sıra Türkiye’de
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA