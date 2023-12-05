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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Kumar ve yasadışı bahse mengene operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kumar ve yasadışı bahse mengene operasyonu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde kumar ve yasadışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eşzamanlı düzenlenen Mengene-2 Operasyonu'na 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personel katıldı. Operasyonda, yasadışı bahis oynatılan 4 işyerinde 25 kişi hakkında adli, yasadışı bahis oynayan 59 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak 232 bin 767 Türk Lirası para cezası uygulandı. 12 bin 683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. 99 kişi hakkında adli, 104 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak 1 milyon 114 bin Türk Lirası para cezası uygulandı. Umuma açık 95 işyerine de idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.

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Kumar ve yasadışı bahse mengene operasyonu
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