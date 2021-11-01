Kumarbaz kılığına giren polisten şok operasyon! 41 adreste onlarca kişi böyle basıldı

Adana polisi, kumarbaz kılığına girdi; kentte kıraathane ve evden kumarhaneye dönüştürülen mekanları tek tek tespit ederek delil topladı; ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, 36 işyeri ve 5 eve eş zamanlı şok baskınlar düzenledi; 168 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanıp, toplam 224 bin lira para cezası uygulandı; kumardan elde edilen 46 bin lira ele geçirildi. T.Ç. adlı zanlıysa kahvehane görünümü verdiği kumarhanesine açılış yaparken kıskıvrak yakalandı; işyeri kapatıldı hakkında da adli işlem yapıldı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı ev ve işyerlerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Kumarbaz kılığına giren polis, söz konusu adresleri tek tek tespit edip, delil topladı. Bu yöntemle de 36 işyeri ve 5 ev belirlendi; ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenledi.

KUMARHANEYE AÇILIŞ

Baskın düzenlenen adreslerden biri de merkez ilçe Çukurova'da yer alan ve kıraathane izlenimi verilen bir işletme oldu. T.Ç.'ye ait, gizli kumarhaneye açılış düzenlenirken, polis de baskın yaptı. Yüklü miktarda parayla kumar oynatıldığı tespit edilirken, kumarhane de açıldığı gün mühürlenerek kapatıldı. İşletme sahibi T.Ç. hakkında da adli işlem yapıldı.

CEZA YAĞDI

Operasyon kapsamında da 41 farklı adrese düzenlenen baskınlarda; 168 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandığı bildirildi. Bu şahıslara 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 224 bin lira idari para cezası uygulandı. T.Ç. ile birlikte toplam 39 kişiye de 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda da kumardan elde edildiği düşünülen 46 bin lira nakit para ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ile para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi. Söz konusu mekanlar, mühürlenip kapatıldı.