Kumarhane girişinde ilginç uyarı! Ekipler şaştı kaldı

OPERASYONA GELEN EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise "Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım" uyarısı olması, adeta pes dedirtti.