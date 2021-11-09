AVCILAR
'DA içinde kumaş üretim merkezi, kumaş boyama alanı ve depoların bulunduğu kumaş fabrikası alev alev yandı. Yangın, dün 18.15 sıralarında Firuzköy Mahallesi
Mezarlıküstü Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip iki katlı kumaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın yandığını gören çalışanların ihbarıyla olay yerine Avcılar, Esenyurt
, Büyükçekmece
, Küçükçekmece
başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.