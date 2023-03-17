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Giriş Tarihi: 17.3.2023 09:07 Son Güncelleme: 17.3.2023 09:08

Kumaş rulolarına sakladılar… Binlerce ele geçirildi…

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda binlerce kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ve kaçak tütünleri kumaş ruloları içerisine gizleyerek İstanbul’a getiren ve satarak piyasaya süren 27 çete üyesi yakalandı. Piyasa değeri yedi milyon lira olan kaçak ürün ve kaçak malzemelere el konuldu.

Emir SOMER Emir SOMER
Kumaş rulolarına sakladılar… Binlerce ele geçirildi…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve kaçak tütün operasyonu düzenledi. 39 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 27 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 61 bin paket kaçak sigara, bin 75 kaçak puro, 89 bin 900 kaçak dal sigara, 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 429 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 54 kaçak elektronik sigara, 15 kaçak elektronik sigara likidi, dört elektronik sigara dolum makinesi, üç hava kompresörü, bir hava kurutucu makine ve bir hava tankı ele geçirildi. Suçta kullanılan 10 araca da el konuldu. Operasyonda ele geçirilen kaçak ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yedi milyon lira olduğu ifade edildi. Çete üyelerinin yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirdikleri kaçak sigara ve kaçak tütünleri Güneydoğu İlleri'nden kumaş ruloları içerisine gizleyerek İstanbul'a getirdikleri ve "Tekstil Malzemesi" görünümünde depoladıktan sonra satarak piyasaya sürdükleri saptandı. Çete üyelerinin aynı zamanda kaçak sigara imalatı yaptıkları da belirlendi.

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Kumaş rulolarına sakladılar… Binlerce ele geçirildi…
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