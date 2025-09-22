Haberler Yaşam Haberleri Kumaş yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 20:32 Son Güncelleme: 22.9.2025 20:44

Kumaş yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı dorse küle döndü.

Mustafa KAYA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçen kumaş yüklü tır, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlemeye devam etti. Saat 16.00 sıralarında tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför, tırı güvenlik amacıyla çekici kısmından ayırdı. Çekici yaklaşık 500 metre ileride yol kenarına park edilirken, kumaş yüklü dorse kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve otoyol ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul Havalimanı-Edirne istikametinde iki şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

