Kumburgaz’daki kazada ölen öğrencilere veda: Gözyaşları sel oldu...

"BEN DE NORMALDE O DURAKTAN BİNİYORDUM"

Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Onur Turan, "Orada zaten çok kaza oluyor. Durak zaten çok kalabalık. çok iyi biriydi. Kimseye zararı yoktu, sessiz sakindi. Herkes şok içinde. Ben de normalde o duraktan biniyordum. O günlük diğer duraktan bineyim demiştim. 3 okulun da öğrencileri o durağı kullanıyor. Kaza da tam okul çıkış saatinde oldu. Arada sohbet muhabbet ederdik Oğuzhan'la, çok iyi biriydi" dedi.