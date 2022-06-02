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Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:41 Son Güncelleme: 2.6.2022 15:45

Kumburgaz'daki kazada yeni detaylar: Meğer sürücünün...

DHA
Kumburgaz’daki kazada yeni detaylar: Meğer sürücünün...

İstanbul Kumburgaz D-100 karayolunda durağa girerek 3 öğrencinin ölümüne neden olan sürücü Samet Tüfekçiler gözaltına alındı. Samet Tüfekçiler'in ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu, kaza günü ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı...

Kahreden kaza, dün saat 16.00'da Kumburgaz D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Samet Tüfekçiler, kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girdi.

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti. Aralarında araç sürücüsü Samet Tüfekçiler'in de bulunduğu 15 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Kazanın ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Samet Tüfekçiler polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tüfekçiler'in kaza sırasında ise alkollü olmadığı kaydedildi.

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Kumburgaz'daki kazada yeni detaylar: Meğer sürücünün...
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