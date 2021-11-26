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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:02 Son Güncelleme: 26.11.2021 10:12

Kümesin altına 2,5 metre tünel kazıp uyuşturucuyu oraya gömmüşler

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Kümesin altına 2,5 metre tünel kazıp uyuşturucuyu oraya gömmüşler

Konya’da bir eve yapılan baskında kümes içerisine kazılmış 2,5 metre derinliğindeki çukur ile bahçeye yeni döşendiği tespit edilen parke taşları altından 8 çuval içerisinde 45 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde sokak satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde olduğunu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından merkez Karatay ilçesindeki adrese baskın düzenledi.

Narkotik köpekleri ile de arama yapılan evin bahçesindeki kümes içerisine 2,5 metre derinliğinde kazılmış tünelden ve bahçeye yeni döşendiği tespit edilen parke taşları altından 8 çuval içerisinde toplam 45 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, 3 kök kenevir, 4 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edilen 12 bin 700 TL parada ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu evin bahçesine sera kurdukları, genetiği değiştirilmiş tohumlarla uyuşturucuyu yetiştirip, piyasaya sürdükleri öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek' suçlarından tutuklandı.

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Kümesin altına 2,5 metre tünel kazıp uyuşturucuyu oraya gömmüşler
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