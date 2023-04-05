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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:42 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:58

Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında Gine Bisseou bayraklı ticari gemi battı. 2 kişi helikopter ile 3 kişi ise diğer gemiler tarafından kurtarılırken, 9 kişini kayıp oyduğu bildirildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi. Vali Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti. Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ACİL ANOS YAPILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiğini kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video

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Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp
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