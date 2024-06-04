Geçmişte işlediği "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve "Hırsızlık" suçlarından ötürü toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 33 yaşındaki firari Nesih B., Bitlis Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yakalandı. Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü'nün kadrosunda görevli olan ve izinli olduğu için ailesiyle birlikte alışveriş yapan polis memuru, tıraş olduğu kuaförden çıkan Nesih B.'yi fiziki olarak takibe aldı.

"Künde" tekniğiyle yakaladı… Firari suçluyu böyle kilitledi!

Polisin uzun süredir peşinde olduğu firari Nesih B.'yi "Firari" fotoğrafından tanıyan ve gençlik yıllarında güreş sporu yapan polis memuru, Nesih B.'yi güreşte "Kilitleme" tekniği olarak da bilinen "Künde" tekniğiyle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Nesih B. yasal işlemleri için Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.