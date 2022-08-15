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Giriş Tarihi: 15.8.2022 15:49

Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları: Kung Fu Savaşları konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

Kung Fu Savaşları filmi 15 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerinde Donnie Yen, Charlie Yeung, Yu Xing, Siu-wong Fan ve Alex Fong'un olduğu filmin orijinal adı Kung Fu Jungle olarak biliniyor. 2014 yılı Çin yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Teddy Chan oturuyor. Peki; Kung Fu Savaşları konusu nedir? Kung Fu Savaşları filmi oyuncuları kimlerdir?

Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları: Kung Fu Savaşları konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar başladı. Sinemaseverler tarafından merak edilen film aksiyon ve gerilim türünde olup 2014 yılı Çin yapımıdır. Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanınca hikaye başlayacaktır. Peki; Kung Fu Savaşları konusu nedir? Kung Fu Savaşları filmi oyuncuları kimlerdir?

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ KONUSU

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Kung Fu Jungle

Yapımı : 2014 - Çin

Tür : Aksiyon, Gerilim

Yönetmen : Teddy Chan

Oyuncular : Donnie Yen, Charlie Yeung, Yu Xing, Siu-wong Fan ve Alex Fong

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Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları: Kung Fu Savaşları konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?
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