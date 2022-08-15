Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları: Kung Fu Savaşları konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar başladı. Sinemaseverler tarafından merak edilen film aksiyon ve gerilim türünde olup 2014 yılı Çin yapımıdır. Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanınca hikaye başlayacaktır. Peki; Kung Fu Savaşları konusu nedir? Kung Fu Savaşları filmi oyuncuları kimlerdir?
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ KONUSU
Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI
Orijinal Adı : Kung Fu Jungle
Yapımı : 2014 - Çin
Tür : Aksiyon, Gerilim
Yönetmen : Teddy Chan
Oyuncular : Donnie Yen, Charlie Yeung, Yu Xing, Siu-wong Fan ve Alex Fong