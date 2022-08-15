Kung Fu Savaşları filmi konusu ve oyuncuları: Kung Fu Savaşları konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ KONUSU

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Kung Fu Jungle

Yapımı : 2014 - Çin

Tür : Aksiyon, Gerilim

Yönetmen : Teddy Chan

Oyuncular : Donnie Yen, Charlie Yeung, Yu Xing, Siu-wong Fan ve Alex Fong