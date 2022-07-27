Haberler Yaşam Haberleri Kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek: TEKNOFES’te şampiyon 1,5 Adana
Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:14 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:27

Kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek: TEKNOFES’te şampiyon 1,5 Adana

Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana Elektromobil Takımı yeni tasarladığı T8 aracı ile katıldığı TEKNOFEST’te ‘Yerlilik, Tanıtım ve Yaygınlaştırma’ ödülünün sahibi oldu. Yarışmayı birinci tamamlayarak kente dönen 1,5 Adana Elektromobil Takımı’nı Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel Adana'da davul zurnayla karşıladı. Öğrencileriyle halay çekerek şampiyonları kutlayan Prof. Dr. Tuncel, “Bu pırıl pırıl gençlerimizin bilime olan ilgileri, başarıları çok mutluluk ve gurur verici. Desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek: TEKNOFES’te şampiyon 1,5 Adana

Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana Elektromobil Takımı, bu yıl TEKNOFEST kapsamında Kocaeli'de 18.'si düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmaları'na yeni tasarladığı 1,5 Adana T8 aracı ile katıldı. Gelişim ve teknik tasarım raporlarında başarılı bulunan 60'ın üzerinde ekibin katıldığı yarışmaya 1,5 Adana T8 aracı teknik kontrolleri bütün yerli parçaları ile beraber ilk günde sorunsuz bir şekilde tamamlayarak yarış pistine çıkmaya hak kazandı.

YARIŞMAYA 34 ÜNİVERSİTE KATILDI

ÇÜ 1,5 Adana Elektromobil Takımı, teknik kontrolleri geçen 34 üniversite takımı arasında yarışmayı birinci sırada tamamladı. En hızlı olanın değil en verimli olanın baz alınıldığı yarışlarda, 1,5 Adana Elektromobil Takımı 30 turda toplamda 690 Wh enerji harcayarak Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda şampiyon Oldu.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDILAR

Derece alarak kente dönen şampiyonlar Çukurova Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile akademik ve idari personeller tarafından davul zurnayla karşılandı. Şampiyonlar ve danışman hocalarına çiçek takdim eden Prof. Dr. Tuncel, takımı tebrik etti. Rektör Tuncel, üniversitenin adını ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden öğrenci ve akademisyenlerin bilim ve teknoloji çalışmalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

KUPAYI ERDOĞAN VERECEK

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da, kendilerine desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e teşekkür etti. Prof. Dr. Akıllı, "Birinciliğimizin yanı sıra yerli olarak tasarlanan ve üretilen motor, motor sürücüsü, yerleşik şarj birimi, batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi, telemetri, izolasyon izleme cihazı, batarya paketlemesi, direksiyon sistemi, kapı mekanizması, fren sistemi ve diğer mekanik alt bileşenlerden dolayı Yerlilik Ödülüne, yıl boyunca yaptığımız teşvik edici çalışmalardan dolayı da Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü kazandık. Aracımız 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihlerinde TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenecek. Şampiyonluk kupamız ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek" dedi.

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Kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek: TEKNOFES’te şampiyon 1,5 Adana
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