Kur-an kursunda çıkan yangın korkuttu

İstanbul'un Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesindeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kuran kursunda saat 13.00 sıralarında çıktı. Kursun kiler bölümünden çıkan dumanlar binayı sardı.
Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kuran kursunda bulunan öğrenciler dışarı çıktı. Üst kattaki bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Fatih'te kuran kursunda çıkan yangın korkuttu | Video