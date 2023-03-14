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Giriş Tarihi: 14.3.2023 16:01 Son Güncelleme: 14.3.2023 16:29

Kur-an kursunda çıkan yangın korkuttu

İstanbul Fatih’teki 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kur-an kursunun kiler bölümünde çıkan yangın korkuttu. Yangın daha fazla zarar vermeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kur-an kursunda çıkan yangın korkuttu

İstanbul'un Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesindeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kuran kursunda saat 13.00 sıralarında çıktı. Kursun kiler bölümünden çıkan dumanlar binayı sardı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kuran kursunda bulunan öğrenciler dışarı çıktı. Üst kattaki bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

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Bina girişindeki marketin çalışanları kuran kursunda çıkan yangına hemen müdahale ederek binadakileri çıkardıklarını ve itfaiyeye haber vererek yangının söndürülmesini sağladıklarını söylediler.

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Kur-an kursunda çıkan yangın korkuttu
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