Kura çekiminde evlerine kavuşan aileler sevinç gözyaşı döktü

Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anahtar teslim töreninde konuşan Bakan Özhaseki, "Mutluyuz, binlerce hak sahibini evlerine kavuşturduk. Gece-gündüz çalıştık ve hiç ara vermedik. Bu 1 ay içerisinde 46 bin konutu, gelecek ay vereceklerimizle birlikte 75 bin konutu vatandaşlarımıza vermiş olacağız. 1, 1,5 yıl içinde içerisinde bütün evleri teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın evleri teslim edilene kadar kira yardımı devam edecek Herkesten helallik alana kadar buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin birçok bölücü örgüt ile mücadele ettiğini aktaran Özhaseki, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ'cü bir yapı, IŞİD gibi sapık bir grup. Hepsi aynı ülkeler tarafından destekleniyor. Bir seferinde Cizre'de yapılan açılış öncesi beni sosyal medyadan linç ettiler. Sabah ise onlara cevap verdim. Bana laf ediyorsunuz ama karşınızda Amerika'nın üsleri var dedim. Bana ise onlar demokrasi getiriyor dediler. Bunlar nereye gittiler de demokrasi, eşitlik götürdüler. Bunlar gittikleri her yere kan, bela, gözyaşı götürdüler. Yıllardır mücadele veriyoruz. Allah'a şükürler olsun artık şehirlerimiz, dağlarımız, ilçelerimiz tertemiz. Arada bir sızma yaparak canlarımızı yakmaya çalışıyorlar ama onlarla mücadele edecek gücümüz var" diye konuştu.

Kura çekiminde ismi konuna ve yeni evinin anahtarını teslim alan 4 çocuk annesi Aynur Tanış ile eşi Ali Tanış, gözyaşlarına hakim olamadı. Aynur Tanış, "Çok heyecanlandım. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Evime kavuştuğum için çok mutluyum. Eşim ile birlikte sevinç gözyaşı döktük" derken, 3 çocuk annesi Emine Urlan ise, "Çok heyecanlandım. Bu zamanda ev sahibi olmak zor. Ama devletimiz bizi yalnız bırakmadı ve evimizi bir yıl içinde bize geri verdik. Cumhurbaşkanınıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sevincini dile getirdi.