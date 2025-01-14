Haberler Yaşam Haberleri Kurak Muğla’ya Dünya Su Forumu Başkanı el attı
Giriş Tarihi: 14.1.2025 15:18 Son Güncelleme: 14.1.2025 15:44

Kurak Muğla’ya Dünya Su Forumu Başkanı el attı

Olağanüstü kuraklık bölgesinde yer alan Muğla’da düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj” çalıştayına, Dünya Su Forumu Başkanı Abdoulaye Sene katıldı. Sene, “Su krizini önlemek için uluslararası çözümlerin yanında bölgesel çözümlerde üretmek çok önemli. İklim krizi su ve suyun etrafındaki faktörleri etkiliyor. Bunun için küresel ölçekte su döngüsünü sağlamak kritik bir öneme sahip. Su güvenliğini sağlamak için ulusal ve uluslararası işbirliğini arttırmalıyız” dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kurak Muğla’ya Dünya Su Forumu Başkanı el attı

Susuzlukla mücadele eden Muğla'da içme suyu kaynaklarının azalması nedeniyle suyun tasarruflu ve verimli kullanması adına önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Peyzaj çalışmalarının susuz şekilde yapılabilmesi için alanında uzman isimlerinde katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj" çalıştayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşması ile başladı.

Muğla Olağanüstü Kuraklık Bölgesi

2024 yılında, Paris İklim Anlaşması ile belirlenen sanayi öncesi seviyeye göre 1,5°C'lik sınıra ulaştı. Son verilere göre Muğla olağanüstü kuraklık bölgesinde yer aldı. Muğla'da susuzluk ve kuraklık gibi problemlerin yanı sıra temiz suya ulaşımda bizi beklenen problemlerden biri. Abdoulaye Sene: "Su Güvenliğini Sağlamak İçin Ulusal Ve Uluslararası İşbirliğini Arttırmalıyız" Dünya Su Forumu Başkanı Abdoulaye Sene, "Su krizini önlemek için uluslararası çözümlerin yanında bölgesel çözümlerde üretmek çok önemli. İklim krizi su ve suyun etrafındaki faktörleri etkiliyor. Bunun için küresel ölçekte su döngüsünü sağlamak kritik bir öneme sahip. Su güvenliğini sağlamak için ulusal ve uluslararası işbirliğini arttırmalıyız. Başarılı olmak istiyorsak aktif bir planlama ile beraber çalışmalıyız. Ancak böyle su güvenliği ve su dirençliliğini sağlayabiliriz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurak Muğla’ya Dünya Su Forumu Başkanı el attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA