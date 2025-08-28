Kuraklığın ortaya çıkardığı yalnız minare! Malatya’nın su altında kalan köyü yeniden göründü

Özellikle köy camisine ait, 1968 yılında inşa edilen ve yıllarca sular altında kalmasına rağmen ayakta duran minare, bölgenin yeni simgesi haline geldi. 1987 yılında Karakaya Barajı'nın yapımı sırasında sular altında kalan Boran Mahallesi'nin eski yerleşim yeri, o günden bu yana gözden kaybolmuştu. Köyün evleri, camisi ve diğer yapıları baraj sularının derinliklerinde kalırken, son dönemde yaşanan kuraklık bu tarihi dokunun bir parçasını yeniden görünür kıldı.

Su seviyesinin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan köy camisinin minaresi, görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 55 yıldır sular altında olmasına rağmen herhangi bir tahribata uğramayan minare, ilk inşa edildiği günkü gibi sağlam bir şekilde duruyor. "Yalnız minare" olarak anılmaya başlanan bu yapı, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için dikkat çekici bir manzara sunuyor.