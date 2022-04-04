Kur’an dersi vermeyi giderken kazada hayıtını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesinde Tevhit camii imam hatibi Ali Rıza Tokgöz (32) Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye gittiği sırada geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Üzüntü veren kaza Antalya-Kemer Karayolu Palmiye Kavşağı'nda meydana geldi. E.Y. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak Ali Rıza Tokgöz'ün kullandığı bisiklete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Rıza Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Tokgöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göynük Mahallesi'ndeki Tevhit Camisi'nin imam hatibi olduğu öğrenilen Tokgöz'ün Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikleti ile camiye gittiği öğrenildi. Tokgöz'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine gönderildi.