Kur’an-ı Kerim’i konfeti yapıp stada atmışlardı! Ordu’daki skandalda flaş gelişme

"HERKESİN SAĞDUYULU OLMASI GEREKMEKTEDİR"

Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.

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