Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan’a 4 ay hapis cezası

İsveç'in Malmö kentinde 2022 yılında Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a farklı kişi ve kurumlar tarafından "nefret suçu" davası açılmıştı. Paludan aynı yıl Paskalya tatili boyunca İsveç'in Norköpin, Jönköping ve Stockholm kentlerinde de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüş ve aynı şekilde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde önünde de Kur'an-ı Kerim'e olan nefretini Kutsal Kitabı yakarak göstermişti.

4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı yaptığı açıklamada baro olarak geçen yıl 19 Nisanda İsveç'in başkenti Stokholm'e giderek suç duyurusunda bulunmaları neticesinde Paludan hakkında 5 Kasım 2024 tarihinde 4 ay hapis cezası verildiğini duyurdu. Danimarka Parlamentosu'nun geçen yıl 7 Aralıkta kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan tasarıyı kabul ettiğini hatırlatan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, "Aynı şekilde Danimarka'da yaptığımız suç duyurusu ve görüşmelerden sonra parlamento, kutsal kitaplara saldırıyı yasaklayan kanunu kabul etmiştir. Tüm dünya sathında hak ve özgürlük mücadelemiz devam edecektir" dedi.