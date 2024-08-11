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Giriş Tarihi: 11.8.2024 11:16 Son Güncelleme: 11.8.2024 11:17

Kur’an kursu öğrencileri Filistinli çocuklar için toplandı: Yaşıtlarına oyuncaklarını bıraktılar

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail zulmünü protesto etmek, Filistin’e destek olmak amacıyla Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii'nde "Filistin ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe'nin konuşmaları ve sunumlarıyla başlayan program, ilçe Vaizi Mehmet Emin Göktepe'nin sohbeti ve duasıyla devam etti.

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Kur’an kursu öğrencileri Filistinli çocuklar için toplandı: Yaşıtlarına oyuncaklarını bıraktılar

Filistin'in özgürlüğü için siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil renkli balonlar uçurulan programda gökyüzü Filistin renklerine boyandı. Filistin sembollerinden oluşturulan masa ile karşılanan misafirlere karpuz, zeytin ve limon ikram edilirken program, öğrencilerin sergiledikleri ilahiler, orotoryo, şiirler ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti.

Öğrenciler, Filistinli kardeşleri için "Bir Not Bir Mektup" köşesine kendi oyuncaklarını ve mektuplarını bırakırken, duygusal anlar yaşadı. Son olarak "Kardeşlerimizin yanındayız. Filistin özgürdür, özgür kalacak." sloganları eşliğinde tutulan Filistin nöbeti ile program sona erdi.

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Kur’an kursu öğrencileri Filistinli çocuklar için toplandı: Yaşıtlarına oyuncaklarını bıraktılar
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