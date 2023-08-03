Haberler Yaşam Haberleri Kuran kursunu basıp imamın kolunda baston kırdı
Giriş Tarihi: 4.8.2023

Kuran kursunu basıp imamın kolunda baston kırdı

İzmir’de Fırat Ç. adlı saldırgan, Kuran kursunu bastı, “Allah’a inanmıyorum” diye bağırıp imamı yaraladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuran kursunu basıp imamın kolunda baston kırdı
Sosyal medyada son dönemlerde yaz Kuran kurslarına yönelik provakatif paylaşımlar İzmir'de saldırıya dönüştü. Fırat Ç. (35) isimli şüpheli Diyanet İşleri tarafından Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kuba Mescidi'nde açılan yaz Kuran kursunu bastı. Fırat Ç., "Öğrencileri zehirlemeyin.



Ben Allah'a inanmıyorum" diye bağırdıktan sonra elindeki bastonla imam Osman M.'yi kolundan yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kaçan Fırat Ç. ile polisler arasında kovalamaca oldu.



Ekip otosuna yanındaki makası fırlatarak camını kıran Fırat Ç. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde, "Uyuşturucu almıştım. Yaptığıma pişmanım" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!
SON DAKİKA | İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı
Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuran kursunu basıp imamın kolunda baston kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA