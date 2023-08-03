Kuran kursunu basıp imamın kolunda baston kırdı

Sosyal medyada son dönemlerde yaz Kuran kurslarına yönelik provakatif paylaşımlar İzmir'de saldırıya dönüştü. Fırat Ç. (35) isimli şüpheli Diyanet İşleri tarafından Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kuba Mescidi'nde açılan yaz Kuran kursunu bastı. Fırat Ç., "Öğrencileri zehirlemeyin.Ben Allah'a inanmıyorum" diye bağırdıktan sonra elindeki bastonla imam Osman M.'yi kolundan yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kaçan Fırat Ç. ile polisler arasında kovalamaca oldu.Ekip otosuna yanındaki makası fırlatarak camını kıran Fırat Ç. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde, "Uyuşturucu almıştım. Yaptığıma pişmanım" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.