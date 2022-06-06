Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi müjdesi geldi!

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Diyanet 2022 takviminde 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak tahmin ediliyor. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...