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Giriş Tarihi: 6.6.2022 09:54

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi müjdesi geldi!

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi müjdesi geldi!

Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin Kurban Bayramı'na ilişkin ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor. Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene de 1100 TL olacak. Bu noktada "2022 Kurban Bayrmaı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Diyanet 2022 takviminde 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak tahmin ediliyor. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı!

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı!

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı!

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL'lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı!

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

  • SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Ölüm aylığı alanlar
  • Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
  • Geçici köy korucuları
  • Şeref aylığı alanlar
  • Şampiyon sporcular,
  • Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
  • Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi müjdesi geldi!
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