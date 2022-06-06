Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi müjdesi geldi!

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Diyanet 2022 takviminde 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak tahmin ediliyor. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.