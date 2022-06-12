Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar oldu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin geçtiğimiz bayramdaki zamma göre 1100 TL şeklinde olacağı bilinirken vatandaşlar Temmuz ayında zamlarıyla beraber ikramiyelerine de kavuşacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?