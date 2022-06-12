Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:31

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayram arifesinden önce yatırılan Kurban bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak ödendi. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar oldu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin geçtiğimiz bayramdaki zamma göre 1100 TL şeklinde olacağı bilinirken vatandaşlar Temmuz ayında zamlarıyla beraber ikramiyelerine de kavuşacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?
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