Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödemeleri Temmuz başında tamamlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklenen haberi duyurdu. Şimdi "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu yanıt arıyor. Temmuz zammı ile birçok ekonomi kalemi düzenlenirken bayram ikramiyesi de merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihleri ile son durum…