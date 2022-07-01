Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödemeleri Temmuz başında tamamlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklenen haberi duyurdu. Şimdi "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu yanıt arıyor. Temmuz zammı ile birçok ekonomi kalemi düzenlenirken bayram ikramiyesi de merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihleri ile son durum…
SON DAKİKA: EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplarda olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Temmuz zammı ardından sorgulanıyor: Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE GELİYOR!
Temmuz zammı ile bu yıl artış gösterecek zamlı memur ve emekli maaşları bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarında olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." Dedi.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar