Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihler arasında idrak edilecek? 2022 Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet’ten bayram açıklaması!

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bu yıl yaz ayında idrak edilecek olan bayram, birçok kişi için tatil ve ibadet anlamına gelmektedir. Vatandaşlar da Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorunu soruyor. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte bu sebeple birçok araştırmaya gidiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte detaylar…
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliktelik Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği henüz kesin değil. Diyanet veya diğer bakanlıklar bu konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.