Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihler arasında idrak edilecek? 2022 Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet'ten bayram açıklaması!
Giriş Tarihi: 13.6.2022 19:16 Son Güncelleme: 13.6.2022 19:17

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihler arasında idrak edilecek? 2022 Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet'ten bayram açıklaması!

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihler arasında idrak edilecek? 2022 Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet’ten bayram açıklaması!

Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı Diyanet ile bayram takviminden görülebiliyor. Müslümanların yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, birçok vatandaş tarafından tatil için önemli bir tarih olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı gibi sorulara cevap verdi. Ramazan Bayramı mayıs adına denk geldi ve 3,5 gün vatandaşlar tatil yaptı. Bayramda kurbanlar kesilecek, dualar edilecek ve bayram namazına ilk gün gidilecek. Böylece farz olan ibadetler yerine getirilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022, kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bu yıl yaz ayında idrak edilecek olan bayram, birçok kişi için tatil ve ibadet anlamına gelmektedir. Vatandaşlar da Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorunu soruyor. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte bu sebeple birçok araştırmaya gidiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Arefe yarım gün olduğu için toplamda Kurban Bayramı 4,5 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?

Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliktelik Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği henüz kesin değil. Diyanet veya diğer bakanlıklar bu konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihler arasında idrak edilecek? 2022 Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet'ten bayram açıklaması!
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