Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihler arasında idrak edilecek? 2022 Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet’ten bayram açıklaması!

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bu yıl yaz ayında idrak edilecek olan bayram, birçok kişi için tatil ve ibadet anlamına gelmektedir. Vatandaşlar da Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorunu soruyor. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte bu sebeple birçok araştırmaya gidiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte detaylar…