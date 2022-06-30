Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, bu hafta mı başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

"Kurban Bayramı ne zaman" sorusu Diyanet dini günler takviminde yanıt arıyor. Çalışanlar başta olmak üzere resmi tatilden yararlanmak isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu" sorularının cevapları ile hareket ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bayram tatili belli oldu! İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri…