Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? Diyanet takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Temmuzda idrak edilecek yılın ikinci bayramı öncesinde kurbanlık arayışına girildi. Bu noktada sayılı zaman kalan Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Çalışanlar resmi tatillerini değerlendirmek için bekliyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorusunun yanıtı ile planlar yapıldı. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı temmuzda idrak edilecek. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan bayram günleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı