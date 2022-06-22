Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? Diyanet takvimi
Giriş Tarihi: 22.6.2022 15:26 Son Güncelleme: 22.6.2022 15:27

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? Diyanet takvimi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? Diyanet takvimi

Kurban Bayramı 2022 tarihi için geri sayım başladı. İslam alemi için yılın ikinci bayramı olacak kurban Temmuz ayında idrak edilecek. Bu noktada bayramda memleketlerini ziyaret etmek ve ibadet etmek isteyen vatandaşlar “Kurban Bayramı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Tatili değerlendirmek isteyen çalışanlar da resmi tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2022 kurban bayramı kaç gün, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Temmuzda idrak edilecek yılın ikinci bayramı öncesinde kurbanlık arayışına girildi. Bu noktada sayılı zaman kalan Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Çalışanlar resmi tatillerini değerlendirmek için bekliyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorusunun yanıtı ile planlar yapıldı. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı temmuzda idrak edilecek. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan bayram günleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Cumartesi başlayan bayram Salı günü sona eriyor. Ancak bayramın hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günlerinin bu tatil ile birleşme ihtimali var.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? Diyanet takvimi
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