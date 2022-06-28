Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili konusunda beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Bayram ikramiyeleri ve tatil planları konusunda oldukça önemli olan tarihler Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil? İşte, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Sorularının cevapları…