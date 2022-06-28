Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili konusunda beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Bayram ikramiyeleri ve tatil planları konusunda oldukça önemli olan tarihler Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil? İşte, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Sorularının cevapları…
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2022
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!
Arife günü ile birlikte cumadan başlayan bayram resmiyette Salı günü sona eriyor. Cuma günü 15 Temmuz resmi tatili bulunuyor.
Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından beklenen müjde verildi. Bayram tatili 9 gün oldu. Böylece tatil 9 – 17 Temmuz tarihleri arasını kapsıyor.