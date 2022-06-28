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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:11

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından bayram öncesinde emekli maaşlarının yatacağı duyurulmuştu. Bu noktada aramalar hız kazandı. Resmi tatil kullanacak çalışanlar soruyor: Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Bayram tatili konusunda beklenen müjde de verildi. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil? İşte cevaplar…

Kurban Bayramı tatili konusunda beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Bayram ikramiyeleri ve tatil planları konusunda oldukça önemli olan tarihler Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil? İşte, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Sorularının cevapları…

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2022

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Arife günü ile birlikte cumadan başlayan bayram resmiyette Salı günü sona eriyor. Cuma günü 15 Temmuz resmi tatili bulunuyor.

Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından beklenen müjde verildi. Bayram tatili 9 gün oldu. Böylece tatil 9 – 17 Temmuz tarihleri arasını kapsıyor.

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 kaç gün tatil, hangi güne denk geliyor?
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