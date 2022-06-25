Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2022 bayram takvimi!

Kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, kaç gün, uzatıldı mı gibi soruları sürekli soruyor ve yanıtlarını arıyor. Zorunlu tatiller arasında yer alan bu dini bayram için birçok aile tatil planı yapmaya başladı bile. Kurban Bayramı tatili 2022 için geri sayım başladı. Çok az bir süre sonra arefe ile birlikte kutlamaya başlayacağız. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? İşte detaylar!
Yılın ikinci bayram tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor. Birçok çalışan için zaten hafta sonu tatili olacak.
9 Temmuz 2022 Kurban bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 12 Temmuz Salı olacak. Bayram toplamda 4 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 4,5 gün olacak.
Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Ancak hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir.
Henüz resmi bir bayram tatili açıklaması gelmedi. 9 gün olmaması durumunda birçok çalışan yıllık izinlerine başvuracak.