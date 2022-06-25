Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2022 bayram takvimi!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 13:44

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2022 bayram takvimi!

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2022 bayram takvimi!

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı sorusu sürekli soruluyor. Ramazan Bayramı’nın uzatılmaması ve 3,5 günde bırakılması sonucu birçok kişi bu soruyu daha fazla sormaya başladı. Tatili planı yapanlar, kaç gün olacağının merakı içerisindeler. Geçtiğimiz bayram hafta sonu ile birleşmeyen tatil için bu defa ihtimal daha kuvvetli. Özellikle tatil sezonuna denk gelmesi ve Türkiye’nin turizmden oldukça beslenmesi, bu durumu güçlendiriyor. Bayram tatili 9 gün mü olacak sorusu bu sebeple soruluyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? İşte detaylar!

Kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, kaç gün, uzatıldı mı gibi soruları sürekli soruyor ve yanıtlarını arıyor. Zorunlu tatiller arasında yer alan bu dini bayram için birçok aile tatil planı yapmaya başladı bile. Kurban Bayramı tatili 2022 için geri sayım başladı. Çok az bir süre sonra arefe ile birlikte kutlamaya başlayacağız. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın ikinci bayram tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor. Birçok çalışan için zaten hafta sonu tatili olacak.

9 Temmuz 2022 Kurban bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 12 Temmuz Salı olacak. Bayram toplamda 4 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 4,5 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arife ve bayram günleri şöyle:

Bayram Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Ancak hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir.

Henüz resmi bir bayram tatili açıklaması gelmedi. 9 gün olmaması durumunda birçok çalışan yıllık izinlerine başvuracak.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2022 bayram takvimi!
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