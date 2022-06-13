Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün olur mu?

"Kurban bayramı tatili kaç gün?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Bu yıl başka bir resmi tatille oldukça yakın olan bayram tatilinin 9 güne uzaması durumu var. Ramazanda uzamaması da bu bayramdaki iddiaları güçlendiriyor. Diyanet tarafından açıklanan bayram günleri haricinde tatil olup olmadığı yakın takibe alındı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün olur mu? İşte bayram tatili açıklaması ile "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" sorusunun yanıtı…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü olarak Diyanet tarafından duyuruldu. Buna göre resmi olarak Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Resmi tatil sayılan 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Buna göre bayram toplamda 4 gün. Salı günü son günü idrak edilecek bayramın hafta sonu ile birleşmesi ihtimali 15 Temmuz resmi tatili ile sağlanabilir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Henüz bir bayram açıklaması gelmese de 12 Temmuz Salı günü biten Kurban Bayramı ardından Cuma günü gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili bulunuyor.
Buna göre bayram günlerinin 15 Temmuz tatili ile birleşmesi durumunda bayram tatili toplamda 9 gün olarak değerlendirilebilir. Buna göre Cumartesi ve Pazar tatili bulunanlar için 9-17 Temmuz tarihleri arası boş kalacak.
Ancak henüz resmi bir bayram açıklaması yapılmadı.