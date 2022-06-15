Buna göre bayram günlerinin 15 Temmuz tatili ile birleşmesi durumunda bayram tatili toplamda 9 gün olarak değerlendirilebilir. Buna göre Cumartesi ve Pazar tatili bulunanlar için 9-17 Temmuz tarihleri arası boş kalacak.

Ancak henüz resmi bir bayram açıklaması yapılmadı.