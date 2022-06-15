Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olabilir! 2022 Kurban tatili hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşecek mi?
Giriş Tarihi: 15.6.2022 08:56 Son Güncelleme: 15.6.2022 08:58

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olabilir! 2022 Kurban tatili hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşecek mi?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olabilir! 2022 Kurban tatili hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşecek mi?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 2022 yaklaşırken bayram tatili hakkında araştırmalar da başladı. Planlarını şimdiden yapanlar “Kurban Bayramı tatili kaç gün?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet ile belirlenen bayram günleri kesinleşse de bayramın hafta sonu ile birleşmesi durumunda tatilin uzama durumu bulunuyor. Bu noktada en çok sorulan sorular arasında “Kurban Bayramı tatili kaç gün” sorusu yer alıyor. Peki, 2022 Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 gün olur mu, uzayacak mı? İşte bayram tatili açıklaması ile detaylar…

"Kurban bayramı tatili kaç gün?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Bu yıl başka bir resmi tatille oldukça yakın olan bayram tatilinin 9 güne uzaması durumu var. Ramazanda uzamaması da bu bayramdaki iddiaları güçlendiriyor. Diyanet tarafından açıklanan bayram günleri haricinde tatil olup olmadığı yakın takibe alındı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün olur mu? İşte bayram tatili açıklaması ile "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" sorusunun yanıtı…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü olarak Diyanet tarafından duyuruldu. Buna göre resmi olarak Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi tatil sayılan 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Buna göre bayram toplamda 4 gün. Salı günü son günü idrak edilecek bayramın hafta sonu ile birleşmesi ihtimali 15 Temmuz resmi tatili ile sağlanabilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Henüz bir bayram açıklaması gelmese de 12 Temmuz Salı günü biten Kurban Bayramı ardından Cuma günü gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili bulunuyor.

Buna göre bayram günlerinin 15 Temmuz tatili ile birleşmesi durumunda bayram tatili toplamda 9 gün olarak değerlendirilebilir. Buna göre Cumartesi ve Pazar tatili bulunanlar için 9-17 Temmuz tarihleri arası boş kalacak.

Ancak henüz resmi bir bayram açıklaması yapılmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olabilir! 2022 Kurban tatili hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA