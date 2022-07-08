Kurban Bayramı’nda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, sureler: İşte Kurban Bayramı ibadetleri...

İslamiyet açısından büyük önem taşıyan, yılın ikinci dini bayramı Kurban'a kısa süre kala araştırmalar hız kazandı. Bu mübarek tarihleri ibadet ederek geçirmek isteyen binlerce kişi bu kapsamda "Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu günlerde yapılacak ibadetlerin faziletleri de saymakla bitmiyor. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve tüm detaylar...
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Çokça dua ve istiğfar edilir.
Arefe günü ihlas suresi mutlaka okunmalıdır.
Kabir ziyaretleri yapılmalı, ölülerin ruhları için dua ve sure okunmalıdır.
Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
Arefe günü 1000 adet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
Arefe günü, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Vakfe bugün yapılmaktadır. Arife günü Arafat'ta öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktine peş peşe kılınmaktadır.
Güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Hacılar Arafat'ta Kur'an okuma, vaaz dinleme, tezbih, zikir ibadetleri ile geçirir.
Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği biliniyor. Bunun yanında;
Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.
- Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.
Hz Muhammed arife gecesinde şu duayı okuyana Cenab-ı Hak istediğini verecek demiştir:
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
- İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
- Buhari'de geçen bir hadis, arife günü şu duayı okuyanın şeytanın tasallutundan kurtulacağını, kendini muhafaza altına alacağını söyler:
"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."
"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.
- Aynı zamanda arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.