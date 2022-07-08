Kurban Bayramı’nda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, sureler: İşte Kurban Bayramı ibadetleri...

İslamiyet açısından büyük önem taşıyan, yılın ikinci dini bayramı Kurban'a kısa süre kala araştırmalar hız kazandı. Bu mübarek tarihleri ibadet ederek geçirmek isteyen binlerce kişi bu kapsamda "Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu günlerde yapılacak ibadetlerin faziletleri de saymakla bitmiyor. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve tüm detaylar...