Kurban Bayramı’ndan bu yana baktığı keçiyi evcilleştirdi

İstanbul Büyükçekmece'de market isleten Ahmet Sah Kaplan, Kurban Bayramı'nda annesi satılınca yalnız kalan keçi yavrusunu sahiplendi. Eve getirdigi oglak ile aralarında gelisen arkadaslıgı, "Aramızda kopmayacak bir bag olustu" diyerek ifade eden Kaplan, Muhtar adını verdigi keçi yavrusuyla beraber film izledigini, müzik dinledigini ve beraber yüzmeye gittiklerini söyledi. Kaplan ailesinin maskotu olan yavru keçi, evin içerisinde kendisine ayrılan odasında yasıyor. Muhtar, sıcak havalardan bunaldıgında sahibi Ahmet Sah Kaplan ile beraber denizin tadını doyasıya çıkarıyor. Sahile gelen vatandaslar ise denizde yüzen yavru keçiyi hayranlıkla izliyor. Çocukların da ilgi odagı olan yavru keçi adeta sahilin gözdesi haline geldi.