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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:48

Kurban eti ilk gün yenilir mi? Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenmelidir?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramın ilk gününden itibaren kurban kesim ibadeti tüm Türkiye’de gerçekleşecek. Kesimin ardından kurban eti dağıtılacak. Şimdi İslam alemi “kurban eti ilk gün yenilir mi” sorusuna yanıt aramaya başladı. Etinin ne kadar dinlenmesi gerektiğini araştıranlar soruyor: Kurban eti hemen yenir mi? İşte “kurban eti ne zaman yenmelidir” sorusunun cevabı…

Kurban eti ilk gün yenilir mi? Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenmelidir?

"Kurban eti ilk gün yenir mi" sorusunun cevabı yanıt aramaya başladı. 4 gün sürecek Kurban Bayramında gerçekleştirilecek kurban ibadeti ardından kurban eti dağıtılacak ve yemekler pişecek. Tüm Türkiye'de eti değerlendirmek isteyenler soruyor: Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenmelidir? İşte cevabı…

KURBAN ETİ İLK GÜN YENİR Mİ?

Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazı sonrası başlayan kurban kesimi ardından dağıtılacak etler mutfaklarda pişecek. Peki, kurban etinin hemen tüketilmesi doğru mu?

Konuyla ilgili olarak kurban etinin kesimden 24 saat sonra tüketilmesi öneriliyor. Bu noktada özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar dikkat etmeli.

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KURBAN ETİ NE ZAMAN YENMELİDİR?

Kesimden 24 saat sonra tüketilmesi önerilen kurban etinin bir gün boyunca dinlenmesi sağlık açısından oldukça önemli. Bu konuda zamanı olmayanların ise en az 12 saat eti buzdolabında bekletmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.

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Kurban eti ilk gün yenilir mi? Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenmelidir?
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