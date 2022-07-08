Kurban eti ilk gün yenilir mi? Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenmelidir?

KURBAN ETİ İLK GÜN YENİR Mİ?

Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazı sonrası başlayan kurban kesimi ardından dağıtılacak etler mutfaklarda pişecek. Peki, kurban etinin hemen tüketilmesi doğru mu?

Konuyla ilgili olarak kurban etinin kesimden 24 saat sonra tüketilmesi öneriliyor. Bu noktada özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar dikkat etmeli.

Kurban eti nasıl saklanır ve dinlendirilir? Kurban eti nasıl muhafaza edilir, yıkanır mı, ne zaman buzluğa konur?

Kurban eti nasıl saklanır ve dinlendirilir? Kurban eti nasıl muhafaza edilir, yıkanır mı, ne zaman buzluğa konur?

KURBAN ETİ NE ZAMAN YENMELİDİR?

Kesimden 24 saat sonra tüketilmesi önerilen kurban etinin bir gün boyunca dinlenmesi sağlık açısından oldukça önemli. Bu konuda zamanı olmayanların ise en az 12 saat eti buzdolabında bekletmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.