Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet ile Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı?

KURBAN ETİ DAĞITIMI NASIL OLMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünüp, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Bunun yanı sıra, Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Lakin durumu iyi olan Müslümanların kurban etlerini dağıtması uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).