Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet ile Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı?

Kurban eti kaç kişiye dağıtılır sorusu sürekli olarak kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Milyonlarca vatandaş kimlere dağıtılır nasıl dağıtılır sorusunu soruyor. Özellikle vatandaşlar Diyanet İşleri'nin açıklamalarına oldukça güveniyor. Peki, kurban eti dağıtımı nasıl olmalı, nasıl dağıtılır, kaç kişiye? İşte detaylar!
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünüp, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).
Bunun yanı sıra, Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Lakin durumu iyi olan Müslümanların kurban etlerini dağıtması uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).