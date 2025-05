Kurban etini 24 saat dinlendirin

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar, kurban ibadetini yerine getirecek olanlara et tüketimi ve etlerin saklanma şartlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Kübra Sağlam, "Kurban kesiminde hayvanın boynunun toprağa doğru döndürülmesi ve kanın tamamen akıtılması gerekiyor. Hayvan kesildikten sonra kas kasılması gerçekleşir. Dolayısıyla ilk gün et tüketildiğinde lastik gibi bir yapı ortaya çıkar. O kasılmanın gevşetilmesi gerekiyor. Etin 18 ila 24 saat arasında, +4 derece ile 10 derece arası soğukta dinlendirilmesi gerekiyor. Direkt eksi 18 dereceye atıldığı takdirde bu kasılma maalesef gevşemiyor. Gıda güvenliği açısından değerlendirecek olursak, bu bekletme en fazla 24 saat içerisinde tamamlanmalı. Çünkü 24 saati geçirdiğimiz takdirde ette mikrobiyal bozulmalar başlıyor. Yüzde 70'i sudan oluşan et bozulmaya çok müsait gıdalardan bir tanesi" diye konuştu.