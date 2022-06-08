KURBAN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE İL İL: Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kurban kesim ücreti fiyatları İstanbul İzmir Ankara ve diğer iller!

9 – 12 Temmuz arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlığa başladı. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da kurban fiyatları ne kadar, kaç TL sorularını soruyor. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş fiyatları sorgulamasında artış mevcut. Kurban kesim fiyatı da bu sene güncellendi. Kurban hisse fiyatları da merak edilmekte. Peki, kurban fiyatları 2022 ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…
Kurban fiyatları bu yıl şekilleniyor. Kurban Bayramı sabahı kesilecek olan kurbanlar için fiyatlar şekillendi. Kurban fiyatları 2022 fiyatları şu şekilde:
KURBAN FİYATLARI 2022 ANTALYA
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 GAZİANTEP
Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 ADANA
Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 BURSA
Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 İZMİR
Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 İSTANBUL
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 ANKARA
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 KOCAELİ
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 KONYA
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL
KURBAN FİYATLARI 2022 MERSİN
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Kurban kesim vakti, bayram namazından hemen sonra olarak belirlenmiştir. Hanefiler bayramın üçüncü gününe kadar kurban kesebilir.
Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama olarak 30 bin TL, küçükbaşın ise 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olduğu görülüyor.
Küçükbaş hayvana ortak girilmez. Bu dinen yanlıştır. Büyükbaş hayvana da en fazla 7 kişi ortak girilebilir. Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.
Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda kurbanlık hayvanın yaşı belirlenir. Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide 1 yaşından büyük hayvanlar kurbanlık olabilir.
Öncelikle gebe hayvandan kurban olmaz. Etlik olarak da kurban olarak da uygun değildir. Gebe olduğu fark edilmeden kurban edildiyse, kurban ibadeti yerine getirilir. Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı