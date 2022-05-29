Haberler Yaşam Haberleri KURBAN FİYATLARI NE KADAR? 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.5.2022 12:24

KURBAN FİYATLARI NE KADAR? 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR? 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Mübarek Kurban Bayramına oldukça kısa bir süre kaldı. Kurban bayramı öncesi ise en çok merak edilenler arasında, küçükbaş, büyükbaş, dana fiyatları, koç ve koyun fiyatları yer alıyor. Kurbanlık fiyatları ilden ile farklılık gösterirken, kurban fiyatları büyükbaşta 20-25 bin TL arasında değişiyor. Peki, Kurban Fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları, Mübarek Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koç, dana, koyun gibi kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. Öte yandan, kurban fiyatları büyükbaşta 20-25 bin TL arasında değişiyor. Peki, 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kendi bütçelerine uygun küçükbaş veya büyükbaş hayvan almak isteyenler Kurban fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, il il kurbanlık fiyatları belli mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban fiyatları 2022

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramının yaklaşıyor olması hasebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

İL İL KURBAN FİYATLARI

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

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KURBAN FİYATLARI NE KADAR? 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
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