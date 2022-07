TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Bu ayetlerin ardından teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı şu şekildedir:

Teşrik Tekbiri Okunuşu: "Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd." şeklinde tekbir getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."