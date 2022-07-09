Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, bugün idrak edilmeye başlandı. Toplam 4 gün sürecek bayramda, İslam dinine göre farz ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle kurban duası, ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler tarafından araştırma konusu oldu. Bayram namazını kılar kılmaz dini yükümlülüklerini yerine getirmek için kurban kesim yerlerine geçen vatandaşlar, ''Kurban kesimi sırasında nasıl niyet edilir, kesim sonrası okunacak dualar nelerdir?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte Diyanet blgisiyle kurban keserken okunacak dualar, sureler ve tekbirler ile okunuşları…
KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?
Kurban kesmeden önce yerine getirilmesi gereken kıstaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Özellikle kurban edilecek olan hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyanet, okunacak dualar konusunda da bazı bilgiler verdi. Peki, kurban keserken nasıl niyet edilir? Kurban keserken hangi dualar okunur? İşte kurban keserken okunacak dualar...
DİYANET KURBAN KESİM DUASI
Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine eziyet edilmeden yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak kurban sahibi veya vekili tarafından üç defa ''Bismillahi Allahü ekber'' denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ
''De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.'' (En'âm, 6/162-163)
اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ
Bu ayetlerden sonra,
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Hayvana zulmetmeden damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK SURELER
"Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn."
"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Bu ayetlerin ardından teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı şu şekildedir:
Teşrik Tekbiri Okunuşu: "Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd." şeklinde tekbir getirillir.
Teşrik Tekbiri Anlamı: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."
KURBAN KESERKEN NEDEN BESMELE ÇEKİLİR, UNUTULURSA NE OLUR?
Bir Müslüman her işin başında besmele çekmelidir. Bu nedenle kurban ibadetini gerçekleştirirken de besmele çekilmelidir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.
KURBAN KESİLİRKEN YAPILMASI GEREKENLER
Kurban kesilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).