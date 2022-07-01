Kurban kesim yerleri nerede? 2022 Kurban kesim pazarları hangi ilçelerde?

Kurban kesim yerleri, 9 Temmuz Kurban Bayramı öncesi ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri belli oldu. Buna göre; İstanbul'da bu sene Avrupa yakasında 25, Anadolu yakasıda 14 olmak üzere toplam 39 tane kurban satış ve kesim alanları hizmet verecek. İşte Kurban kesim yerleri 2022

KURBAN KESİM YERLERİ 2022| İSTANBUL KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemler alınırken, kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları da beraberinde yürütülüyor. İstanbul kurban kesim yerleri ve kurban satış alanları aşağıdaki gibidir;

ANADOLU YAKASI KURBAN KESİM YERLERİ