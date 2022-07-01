Haberler Yaşam Haberleri Kurban kesim yerleri nerede? 2022 Kurban kesim pazarları hangi ilçelerde?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:54

Kurban kesim yerleri nerede? 2022 Kurban kesim pazarları hangi ilçelerde?

Kurban kesim yerleri nerede? 2022 Kurban kesim pazarları hangi ilçelerde?

Mübarek Kurban Bayramı’na geri sayım sürerken kurban kesim yerleri araştırılıyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı için ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, kurban kesim yerlerinin nerede ve hangi ilçelerde olduğunu sorguluyor. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçiliyor. Peki Kurban kesim yerleri nerede? 2022 Kurban kesim pazarları hangi ilçelerde?

Kurban kesim yerleri, 9 Temmuz Kurban Bayramı öncesi ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri belli oldu. Buna göre; İstanbul'da bu sene Avrupa yakasında 25, Anadolu yakasıda 14 olmak üzere toplam 39 tane kurban satış ve kesim alanları hizmet verecek. İşte Kurban kesim yerleri 2022

KURBAN KESİM YERLERİ 2022| İSTANBUL KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemler alınırken, kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları da beraberinde yürütülüyor. İstanbul kurban kesim yerleri ve kurban satış alanları aşağıdaki gibidir;

ANADOLU YAKASI KURBAN KESİM YERLERİ

AVRUPA YAKASI KURBAN KESİM YERLERİ

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Kurban kesim yerleri nerede? 2022 Kurban kesim pazarları hangi ilçelerde?
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